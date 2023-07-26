РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

В ряде областей уже были слышны взрывы. По предварительным данным, они были связаны с работой ПВО.
Страна-агрессор Россия подняла в воздух 12 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.
Вражеские самолеты могут выйти на пусковые рубежи ориентировочно в 17:00. В Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев о ракетной опасности и призвали во время воздушной тревоги спускаться в укрытия.
"Группа вражеских Ту-95МС (12 самолетов) вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области рф. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытия", – отметили в Воздушных силах.
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