'Крым освободят быстрее': эксперт раскрыл этапы окончания войны

Самым сложным этапом будет именно освобождение Донецкой и Луганской областей, считает военный обозреватель.

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Коваленко рассказал, что Крым деоккупируют раньше, чем Донетчину / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что этапы окончания войны в Украине - это, прежде всего, освобождение материкового юга Украины, то есть Запорожской области и левобережной Херсонщины.

"Сколько это займет времени - это уже другой вопрос. Самым сложным этапом будет именно освобождение Донецкой и Луганской областей. И мне кажется, что само освобождение Крыма произойдет гораздо раньше, чем будет освобождена Донецкая и Луганская области", - спрогнозировал Коваленко.

В интервью для ТСН он пояснил, что Донецкая и Луганская области имеют общую границу с Россией, поэтому там есть постоянная логистика. Даже если Вооруженные Силы Украины смогут обрезать ее, также существует проблема с линией обороны, добавляет Коваленко. Там будет очень тяжело украинским военным, ведь она строилась оккупантами еще с 2014 года.

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Коваленко отмечает, что ситуация на фронте может коренным образом измениться в любой момент. По его словам, Украина может иметь какое-то достаточно мощное преимущество над врагом. Так же ситуация может измениться не в нашу пользу.

"Я не вижу каких-то предпосылок, чтобы ситуация изменилась именно не в нашу пользу. И из этого делаю выводы, что любые прогнозы, в частности мои, они не являются фундаментальными. У них нет основы, потому что зона боевых действий, и это уже доказано этими 1,5 годами активных боевых действий во время полномасштабного вторжения, все может меняться непредсказуемо, в любой момент. Поэтому есть вот такие вероятности, что сценарии даже будут разные. Но, на мой взгляд, материковый юг, временно оккупированный полуостров Крым, Донетчина и Луганщина - вот этапы окончания войны и освобождения наших территорий", - добавляет военный обозреватель.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки. У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и заминируют позиции, сообщил Сергей Череватый.

ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута. ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно, добавил Сергей Череватый - спикер восточной группировки войск ВСУ.

Эксперт назвал три сценария завершения войны. Александр Мусиенко назвал три сценария завершения войны в Украине. По одному из сценариев, война может затянуться и мы будем иметь замороженный конфликт, считает Мусиенко.

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