УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

Юлия Куришко
26 июля 2023, 14:58 обновлено 26 июля, 15:34
385
Самым сложным этапом будет именно освобождение Донецкой и Луганской областей, считает военный обозреватель.
'Крым освободят быстрее': эксперт раскрыл этапы окончания войны
Коваленко рассказал, что Крым деоккупируют раньше, чем Донетчину / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что этапы окончания войны в Украине - это, прежде всего, освобождение материкового юга Украины, то есть Запорожской области и левобережной Херсонщины.

"Сколько это займет времени - это уже другой вопрос. Самым сложным этапом будет именно освобождение Донецкой и Луганской областей. И мне кажется, что само освобождение Крыма произойдет гораздо раньше, чем будет освобождена Донецкая и Луганская области", - спрогнозировал Коваленко.

В интервью для ТСН он пояснил, что Донецкая и Луганская области имеют общую границу с Россией, поэтому там есть постоянная логистика. Даже если Вооруженные Силы Украины смогут обрезать ее, также существует проблема с линией обороны, добавляет Коваленко. Там будет очень тяжело украинским военным, ведь она строилась оккупантами еще с 2014 года.

видео дня

Коваленко отмечает, что ситуация на фронте может коренным образом измениться в любой момент. По его словам, Украина может иметь какое-то достаточно мощное преимущество над врагом. Так же ситуация может измениться не в нашу пользу.

"Я не вижу каких-то предпосылок, чтобы ситуация изменилась именно не в нашу пользу. И из этого делаю выводы, что любые прогнозы, в частности мои, они не являются фундаментальными. У них нет основы, потому что зона боевых действий, и это уже доказано этими 1,5 годами активных боевых действий во время полномасштабного вторжения, все может меняться непредсказуемо, в любой момент. Поэтому есть вот такие вероятности, что сценарии даже будут разные. Но, на мой взгляд, материковый юг, временно оккупированный полуостров Крым, Донетчина и Луганщина - вот этапы окончания войны и освобождения наших территорий", - добавляет военный обозреватель.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки. У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и заминируют позиции, сообщил Сергей Череватый.

ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута. ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно, добавил Сергей Череватый - спикер восточной группировки войск ВСУ.

Эксперт назвал три сценария завершения войны. Александр Мусиенко назвал три сценария завершения войны в Украине. По одному из сценариев, война может затянуться и мы будем иметь замороженный конфликт, считает Мусиенко.

Больше интересных новостей:

война в Украине новости Крыма
Реклама

Главное за день

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:58 Украина
РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:50 Украина
Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:25 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:50

Мелитополь освободят в 2023-м, Крым – в 2024-м: военный спрогнозировал достижения ВСУ

15:31

Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

15:22

Летальное ДТП на блокпосту в Киеве: подозреваемого отправили в СИЗО

15:11

Рисковать не стоит: что нельзя готовить в фольге

15:10

Переговоры с РФ и позиция Запада: Загородний объяснил, почему Украина не уступитВидео

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
14:58

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:50

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:35

Нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець": Авраменко указал на ошибки в знаках зодиакаВидео

14:32

Не понравилось: жена подкаблучника-одессита Джигана пересела на ЖигулиВидео

Реклама
14:29

Гороскоп на завтра 27 июля 2023: Львам – важный совет, Раку - сплетни

14:25

"Почему мне должно быть стыдно?": Матвиенко рассказала про бывшую Мирзояна

14:09

Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс!Видеоблоги

13:59

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

13:39

Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в МосквуВидео

13:25

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:23

СМИ: российский олигарх Абрамович закрутил роман с украинской моделью

13:19

В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

13:07

"Исключительно месть": Карась рассказал, почему Россия яростно обстреливает ОдессуВидео

13:02

О "контрнаступлении": что на самом деле происходит?мнение

12:50

Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

Реклама
12:38

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:33

Пивоваров поссорился со зрителем во время концертаВидео

12:09

Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и заплакал

11:56

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходитВидео

11:54

В Украине вырастут цены на бензин: сколько за литр и когда будет подорожание

11:29

Кабаева закрутила новый роман: в Сети узнали о реакции Путина

11:25

Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

11:18

Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнахВидео

11:17

РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов: в ВСУ сделали важное заявление

10:53

Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

10:46

ВСУ получили 190 авто при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

10:46

Африка "обула" Путина: лидеры большинства стран не поедут на саммит в Россию

10:35

Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

10:31

Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков за сутки: что случилось

10:15

Загадка "с изюминкой": лишь единицы заметят ошибку на картинке

10:10

ВСУ добились успеха на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности

09:48

Украине планируют дать F-16 к концу года, но пилотов пока не обучают – Politico

09:44

Сколько раз можно надевать бюстгальтеры перед стиркой: ответ вас удивит

09:27

Рада в ближайшие дни продлит военное положение и мобилизацию в Украине – нардеп

09:08

Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина – ЗагороднийВидео

Реклама
08:59

Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

08:58

Каждый медик - мишень: в The Kyiv Post рассказали о подлой тактике оккупантов

08:19

ВСУ продвинулись вперед: в ISW объяснили новую тактику контрнаступления

08:08

Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

07:33

Запад боится, лишь одна страна заинтересована в распаде России - ЗагороднийВидео

06:33

РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

06:11

Угроза применения ядерного оружия возросламнение

04:05

90-летняя звезда Playboy посоревновалась в красоте с Наоми Кэмпбелл

04:05

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля

03:40

Эксперт пояснил, стоит ли надеяться Украине на вильнюсские гарантии от НАТО

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять