'Можем потерять определенные территории': эксперт назвал три сценария завершения войны

По одному из сценариев, война может затянуться и мы будем иметь замороженный конфликт, считает Мусиенко.

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Мусиенко назвал три сценария завершения войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Билинского

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три сценария завершения войны в Украине. По одному из них, украинские войска нанесут тотальное разгромное поражение российским войскам в Украине.

"Освобождение оккупированных территорий и выход на границы 1991 года спровоцирует негативные процессы в России, фактически революционную ситуацию, что приведет к тотальной смене власти и, возможно, даже к распаду России в будущем", - об этом Мусиенко отметил в интервью для ТСН.

Это будет означать, что Украина получила максимум от победы и может рассчитывать на возмещение убытков, репарации, привлечение военных преступников к ответственности и тому подобное. Это самый оптимистичный сценарий, отмечает военный эксперт.

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"Есть сценарий, что война может затянуться и мы будем иметь замороженный конфликт. Будем обмениваться ударами, будет линия фронта, которую мы будем удерживать. Будем наносить удары по врагу, и Россия время от времени будет наносить удары. Пока одна из сторон не истощится. И тогда может быть заключено какое-то перемирие. то есть не окончание войны, а просто фиксация состояния прекращения огня. И мы будем в таком состоянии жить примерно как с 2014 года", - говорит Мусиенко.

И третий сценарий - самый пессимистичный для Украины. Если мы не сможем вернуть контроль над всеми территориями в пределах международно признанных границ, будет найдено компромиссное решение, заключена договоренность с Россией, предполагает он.

"Фактически мы можем определенные территории просто потерять. Ценой этой договоренности будет вступление Украины в ЕС и в НАТО", - говорит експерт.

Мусиенко подчеркнул, что Украина прошла примерно половину полномасштабной войны. По его словам, как быстро закончится война будет зависеть от нескольких факторов.

"Мы где-то прошли половину и сейчас во второй половине близки к завершению. А вопрос в том, как он завершится, будет зависеть от развития ситуации на поле боя. От того, насколько быстро мы будем получать необходимое оружие от наших партнеров и насколько враг будет способен сопротивляться как сейчас. От этого будет зависеть как быстро закончится война и как быстро мы пройдем соответственно этот этап", - добавляет Мусиенко.

Напомним, что Мусиенко предупредил о риске усиления обстрелов. Страна-агрессор будет пытаться дестабилизировать ситуацию и деморализовать украинцев, если не будет стремительного контрнаступления ВСУ.

ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута. Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута и рассказал о продвижении россиян в районе Новоегоровки на Сватовском направлении.

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