УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Речь не о месяцах": Мусиенко рассказал, когда именно ВСУ освободят Бахмут

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2023, 18:45 обновлено 29 мая, 19:03
154
Украинские военные истощают российские силы в Бахмуте, уничтожая личный состав и технику.
Бахмут, Александр Мусиенко
ВСУ освободят Бахмут и речь идет не о месяцах / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут в Донецкой области. А оккупанты уже осознали, что скоро ВСУ вернут все позиции и полностью освободят город. И тут речь идет не о месяцах. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он добавил, что украинским военным очень важно блокировать любые движения врага западнее Бахмута. В городе продолжается уничтожение оккупантов и российской техники.

Украинские военные продвигаются на флангах, чтобы взять Бахмут в полуоточение и уничтожить оккупантов. Это также истощает врага.

"Сколько времени это займет? Вероятно, столько, сколько нужно, но можно довольно осторожно сказать, что инициатива переходит на сторону Украины. И теперь мы будем делать для РФ то, что они хотели сделать с окружением нас, только более удачно и эффективно", - сказал Мусиенко.

Он добавил, что в этом вопросе речь идет не о месяцах, однако все будет зависеть от развития ситуации на фронте.

"Это покажут реальные боевые действия. Но думаю, что это займет меньше времени и до этой работы еще нужно пройти", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео о ситуации в Бахмуте и освобождении города:

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Бахмут вторжение России Александр Мусиенко
Реклама

Главное за день

Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева: Маляр раскрыла тактику РФ

Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева: Маляр раскрыла тактику РФ

18:04 Украина
Цены резко поднимут с 1 июня: тарифы на свет в Украине будут зашкаливать

Цены резко поднимут с 1 июня: тарифы на свет в Украине будут зашкаливать

17:07 Деньги
"Вы очень скоро об этом пожалеете": Буданов пригрозил России ответом за атаку на Киев

"Вы очень скоро об этом пожалеете": Буданов пригрозил России ответом за атаку на Киев

16:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

Война не скоро закончится

19:13

Откуда пошло вкуснейшее слово "паляниця": Авраменко огорошил ответомВидео

18:58

Как выглядит самая младшая внучка актера-путиниста Михаила Боярского

18:45

"Речь не о месяцах": Мусиенко рассказал, когда именно ВСУ освободят БахмутВидео

18:19

РФ готовит новый массированный удар: эксперт раскрыл планы оккупантов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:04

Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева: Маляр раскрыла тактику РФВидео

17:55

В Берлине Украина и Азербайджан расскажут миру о российской агрессии

17:38

"Жирная свинья приезжай, будем тебя…": Пригожин открыто угрожает соратнице НавальногоВидео

17:35

"Было темно и сложно": "Покемон" "Иглой" сбил ракету, которая ночью летела на КиевВидео

Реклама
17:07

Цены резко поднимут с 1 июня: тарифы на свет в Украине будут зашкаливатьВидео

16:54

Звезды легенедарного сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину

16:40

Как хранить гречку, чтобы не завелись жучки: секреты опытных хозяек

16:38

Резко стало хуже: российская певица попала в больницу со страшным диагнозом

16:33

"Жанну я как любил, так и люблю": Алан Бадоев заступился за бывшую жену-молчуньюВидео

16:17

Как пожарить рыбу без брызг и пригоревшего масла: изумительный секретВидео

16:16

"Вы очень скоро об этом пожалеете": Буданов пригрозил России ответом за атаку на КиевВидео

16:00

Чем полезен холодный чай: необычные сведения о вкусном прохладительном напиткеВидео

15:59

5 рецептов масок для волос из яйца: можно забыть о сухости, ломкости и выпадении

15:48

Путин собрался в сентябре провести "выборы" в украинских областях

15:43

ЗРК Patriot сбил Искандеры РФ: Игнат раскрыл детали ракетного удара по Киеву

Реклама
15:38

Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салатаВидео

15:20

Теперь редкость: Потап показал романтику с Настей Каменских

14:53

Злоупотреблять не стоит: что надо знать о сухом шампуне

14:47

Россия запустила по Украине днем 11 баллистических ракет: силы ПВО сбили всеВидео

14:23

Горящие обломки ракет и дети, бегущие в укрытие: подробности удара РФ по КиевуВидео

13:42

"Я оценил его шутку": Токаев послал Лукашенко вместе с "союзным государством"Видео

13:39

"Уничтожение мирного населения": Россия изменила тактику ракетных ударов - КМВАВидео

13:20

Блокировка пенсионного счета за долги по коммуналке: как не остаться без пенсииВидео

13:07

Свадебные приметы про туфли невесты: как выбирать, чего избегать и кому носить

12:56

Головоломка на знание английского: нужно найти зашифрованное слово за 9 секунд

12:38

Россияне ударили по военному объекту Хмельнитчины: уничтожили 5 летательных аппаратовВидео

12:35

Оккупанты били по Киеву баллистическими ракетами "Искандер" - Игнат

12:22

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

12:22

Для одних наслаждение, для других - яд: чем полезен и вреден квасВидео

11:38

Русские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой

11:33

Гороскоп на завтра 30 мая 2023: Тельцам – подстава на работе, Ракам - шантажВидео

11:22

Когда можно срезать зеленый лук: простые советы для дачников

11:19

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

11:17

Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

11:12

Россияне попытались сымитировать массированный ракетный удармнение

Реклама
11:07

Огурцы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить подкормку из хлебаВидео

10:48

"Это приговор": РФ стала "полубезумной бензоколонкой при Пекине" — экспертВидео

10:32

Без Пугачевой: Галкин с сыном покатались на велосипедах у моря в Израиле

10:25

Маленькие, но удаленькие: лучшие породы собак для квартиры

09:55

"Инвестиции в уничтожение россиян": сенатор США ответил на истерику Медведева

09:49

В боях на Донбассе погиб воин-лесник из Винницкой области

09:39

"Герои боевиков - перезаряжаются": Шварценеггер поддержал больного УиллисаВидео

09:22

Ранимые души: 4 знака зодиака, которых легко обидеть

09:00

Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - МусиенкоЭксклюзив

08:58

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять