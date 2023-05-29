"Речь не о месяцах": Мусиенко рассказал, когда именно ВСУ освободят Бахмут

Украинские военные истощают российские силы в Бахмуте, уничтожая личный состав и технику.

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ВСУ освободят Бахмут и речь идет не о месяцах / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут в Донецкой области. А оккупанты уже осознали, что скоро ВСУ вернут все позиции и полностью освободят город. И тут речь идет не о месяцах. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он добавил, что украинским военным очень важно блокировать любые движения врага западнее Бахмута. В городе продолжается уничтожение оккупантов и российской техники.

Украинские военные продвигаются на флангах, чтобы взять Бахмут в полуоточение и уничтожить оккупантов. Это также истощает врага.

"Сколько времени это займет? Вероятно, столько, сколько нужно, но можно довольно осторожно сказать, что инициатива переходит на сторону Украины. И теперь мы будем делать для РФ то, что они хотели сделать с окружением нас, только более удачно и эффективно", - сказал Мусиенко.

Он добавил, что в этом вопросе речь идет не о месяцах, однако все будет зависеть от развития ситуации на фронте.

"Это покажут реальные боевые действия. Но думаю, что это займет меньше времени и до этой работы еще нужно пройти", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео о ситуации в Бахмуте и освобождении города:

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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