Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - Мусиенко

Войска РФ, несмотря на все пропагандистские заявления, не могут продолжить продвижение за Бахмут, а ВСУ получают преимущество, считает Александр Мусиенко.

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Россияне в Бахмуте могут повторить судьбу немцев под Сталинградом - Александр Мусиенко / Главред

Крепость Бахмут уже 300 дней держит оборону от российских оккупантов. За это время страна-агрессор Россия из-за постоянных обстрелов оставила от некогда цветущего города развалину. ВСУ продолжают держать позиции в западной части Бахмута и начинают понемногу продвигаться на флангах, не давая россиянам шанса наступать за пределы города, на мирные прифронтовые города Донетчины.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему ВСУ важно держать город под огневым контролем, могут ли россияне вывести свои войска из Бахмута и какие процессы в РФ может запустить публичная потеря Бахмута.

Можно ли уже подводить определенные итоги битвы за Бахмут? Что она показала за это время?

Мы можем подвести только промежуточные итоги, потому что битва не завершена и продолжается, но мы можем констатировать следующее. Во-первых, России не удалось создать ловушку для украинских войск, как она планировала. Идея РФ была в том, чтобы заманить и вытащить наши резервы, а также сковать наши силы именно на бахмутском направлении, чтобы мы не могли готовить резервы и проводить подготовку к контрнаступлению. Да и вообще, если не отсрочить, то исключить контрнаступление. Это им не удалось, поскольку украинские резервы формируются и будут задействованы в контрнаступлении, а наши партнеры нам помогают.

Во-вторых, Россия понесла большие потери в этой битве. Пригожин сам признает потери по меньшей мере 20 тысяч "вагнеровцев". Думаю, он приуменьшил, потому что потери могут быть и больше, в частности, мы располагаем информацией, что эти потери составляют не менее 30 тысяч, и это только "вагнеровцы". То есть потери велики как у регулярных российских войск, так и среди террористов-"вагнеровцев", это тоже заметно.

Еще один момент, который мы можем констатировать – российские войска, несмотря на все пропагандистские заявления, не могут продолжить дальнейшее движение за Бахмут. Они находятся в городе и не развивают наступательные действия, а также начинают терять преимущество на флангах. Украинские силы, наоборот, это преимущество получают и оттесняют россиян. Поэтому теперь Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Сколько у России есть запаса держаться на тех позициях, которые она сейчас занимает, если она, как вы сказали, теряет преимущество?

Все зависит от того, насколько наши силы будут интенсивно и эффективно наступать. Сейчас мы видим движение на флангах, украинские войска развивают успех, но это довольно непросто, потому что враг держит свои позиции и это приходится проходить с боями. Несколько десятков, сотен метров, но работа продолжается.

Почему это ловушка для русских? Потому что не удерживать эти позиции и выйти из Бахмута они не могут. "Вагнеровцы" Пригожина выйдут, а российские регулярные войска, скорее всего, зайдут. Просто отступить они не могут, потому что уже заявили для своей аудитории, что Бахмут взяли. И что, сказать после этого, что его оставляют?! Поэтому они будут там держаться. И тогда это тоже ловушка для РФ, потому что им придется перебрасывать туда подкрепление. А если наши войска получат преимущество на флангах и смогут угрожать логистическому обеспечению Бахмута, то это будет вытягивать их силы еще больше, потому что это подкрепление будут постоянно сковывать и там уничтожать. И вот это, мне кажется, даже при условии того, что россияне будут сопротивляться и перебрасывать дополнительные подкрепления, и является ловушкой, потому что тогда они будут меньше сосредотачиваться на других направлениях, где украинские войска смогут развивать контрнаступление.

А почему не могут, не могли бы вы объяснить? Я переспрашиваю потому, что раньше россияне так же не могли выйти из Херсона, например, но вышли. Как и в некоторых других городах, которые, как они первоначально заявляли, были в корне поддержаны. Почему у них так же не сработает с Бахмутом?

Потому что они очень хотят сыграть в историческую реконструкцию. В РФ любят аналогии со Второй мировой войной, но в битве за Бахмут они могут оказаться в роли шестой немецкой армии Паулюса под Сталинградом. Тогда фактически группировка немецких войск была взята в окружение. Немцы пытались провести три контрнаступательных операции, чтобы разорвать кольцо (все потерпели неудачу), и в конечном итоге сдались и многие погибли. Думаю, что и здесь россияне сыграют в реконструкцию, но окажутся на стороне армии Паулюса и могут быть взяты в окружение.

Но они все равно будут пробовать. Мы видим, что враг все равно цепляется за какие-то отрезки земли, пробует закрепиться и будет пытаться развить определенный успех. А дальше все будет зависеть от того, как быстро мы установим контроль за флангами. Но даже это, контроль за флангами и взятие Бахмута под огневой контроль артиллерии и минометного огня, не означает, что Россия сразу может выйти. Они отойдут на словах - допускаю, что где-то за реку Бахмутка. Возможно, займут там оборону, но будут цепляться именно там, потому что после объявления о якобы захвате города сразу бежать и отходить россияне не будут.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко-блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации " Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

А какие-то процессы, если россиянам придется отойти даже на такое небольшое расстояние, это может запустить внутри России? Потому что тогда им фактически придется признать, что они уходят…

В целом процессы в России запускает большое количество потерь, отсутствие побед, а также управляемости процессами. События в Белгородской области и недовольные политические заявления Пригожина и других деятелей РФ свидетельствуют о том, что недовольство в российском обществе растет. И, конечно, чем больше жертв будет среди российских военных и чем больше им отдавать приказы штурмовать и "стоять до последнего", тем больше это будет вызывать недовольство. У них уже есть определенная деморализация, но пока она не приобрела тех предельных масштабов, чтобы это повлекло массовое дезертирство или поход на Москву, как мы того ожидаем. Но такие тенденции наблюдаются.

Насколько для Украины принципиально удерживать Бахмут, а точнее то, что от него осталось после боев?

Для нас важно сегодня не просто удерживать Бахмут, а перемалывать большое количество российских войск и сковывать их там. А также создать перспективы для освобождения города в благоприятный момент. То есть мы прекрасно понимаем, что цель – истощить врага, нанести ему потери и поражения и держать его в полукольце, а если удастся – то и в кольце. Держа в этой осаде, они будут вынуждены либо сдаться, либо будут уничтожены. И тогда мы спокойно сможем вернуть себе Бахмут, выйти на рубежи, укрепить линию обороны и отбросить врага. То есть мы занимаем именно такую позицию и, по-моему, она правильная, потому что сейчас нужно переходить не только на локальные бои. Мы не сможем так долго держаться, потому что когда фланги будут за нами и будет артиллерийский контроль, мы не будем ставить под угрозу наши силы. Поэтому для нас принципиально зажать русских в этом "мешке", не давать им продвинуться западнее, чтобы установить полный контроль над Бахмутом и не давать выйти на Часов Яр. Вторая задача - удержать фланги и установить контроль за нами. Третья - перебивать российскую логистику, насколько это возможно и перемалывать российские войска. А уже после этого мы снова сможем зайти в Бахмут (и, думаю, так и будет).

Может ли Россия накопить силы, чтобы в перспективе идти дальше, за Бахмут - например, на Константиновку или Славянск?

Они могут попробовать, но не думаю, что добьются успеха. Но пробовать россияне будут однозначно. Видно, что они уже пробуют развивать наступление, просто эти попытки блокируются украинскими войсками. Да и сил в РФ для постоянных штурмов, как они делали это раньше, уже нет - все-таки, есть огромное количество потерь. Кроме того, нам очень важно понимать, что отсутствие боевых столкновений в радиусе нескольких километров между штурмовыми группами РФ и украинскими защитниками открывает нам возможность применения артиллерии и минометов и мощно крыть оккупантов огнем. Поэтому как только у нас откроется такая перспектива, я сомневаюсь, что россияне смогут далеко пройти.

Чуть раньше вы говорили о перспективах, и хотела бы уточнить о перспективах, которые открылись после этой битвы перед Украиной. Чего ждать дальше, если мы будем удерживать Бахмут, перемалывать их – что мы от этого получим?

Во-первых, будет уничтожено много российских войск, которые могли бы быть сконцентрированы на других направлениях. Во-вторых, получим еще один потенциальный плацдарм из многих возможных для проведения контрнаступательных операций, в частности, в Донецкой области. Также это даст возможность с оборудованных и укрепленных позиций уничтожать силы врага. Не говоря уже о том, что враг истощает свой потенциал, а это открывает перспективы для подготовки и проведения масштабного контрнаступления.

Говоря о других направлениях, что вы имеете в виду? Где они могут снять где-то войска и перебрасывать их в Бахмут?

Естественно. Они, вероятно, так и будут делать, это неизбежно. С оккупированной Луганщины они уже частично перебрасывали. Затем силы в тылу, которые стояли в так называемом резерве на оккупированных территориях и должны были бы привлекаться к оборонительным действиям так же будут привлекать. Россияне не смогли быстро найти резервы, чтобы Белгородскую область защитить – все задействованы. А учитывая потери и истощенность российских войск, будут стягивать, пытаться перебрасывать с других направлений. Но это только Бахмут. Не стоит забывать, что сейчас россияне в панике пытаются выяснить и понять, откуда Украина может нанести удар. Так что так или иначе у них происходит движение линией фронта, поэтому подкрепления будут снимать и перебрасывать.

Каковы ваши прогнозы относительно того, сколько еще может продолжаться битва за Бахмут? Есть ли определенный промежуток времени, в течение которого нам было бы выгодно содержать там русских?

Пока их не отбросят с того направления и не освободят большую часть Бахмута от оккупантов. Мы тоже понимаем, что для нас важно блокировать любое движение врага западнее Бахмута. Поэтому пока там будут присутствовать россияне и пока мы не истощим их окружением, эта битва будет продолжаться. Сколько времени это займет? Вероятно, столько, сколько нужно, но можно довольно осторожно сказать, что инициатива переходит на сторону Украины. И теперь мы будем делать для РФ то, что они хотели сделать с окружением нас, только более удачно и эффективно.

И быстрее? То есть речь может не идти о месяцах?

Это покажут реальные боевые действия. Но думаю, что это займет меньше времени и до этой работы еще нужно пройти.