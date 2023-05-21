ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили пленных: у оккупантов потери – украинский боец

Подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области, рассказал гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк.
"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он в эфире Radio NV.
Вместе с тем он уточнил, что противник пока стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении не может.
Украинский военный также отметил, что ВСУ контролируют высоты со стороны Часового Яра.
"И фактически продвижение противника в городе тогда теряет всякий смысл. И мы видим противника сверху, как шары на бильярдном столе. И контролировать руины города, не контролируя господствующие высоты, противнику будет невозможно. Это будет самоубийственное пребывание в городе. Еще бы наши собратья поджали немножко с севера, вернули бы позиции над Соледаром (там есть тоже очень хорошие господствующие высоты), тогда противнику, наверное, пришлось бы, по крайней мере, из части Бахмута отступать — хотя бы за реку Бахмутку, если у них есть какое-то здоровое мышление", — добавил Сиротюк.
Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.
15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.
Больше новостей: