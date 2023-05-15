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ВСУ контрнаступают в Бахмуте: за двое суток военные мощно продвинулись вперед - Череватый

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2023, 21:49 обновлено 15 мая, 22:02
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Украинские военные продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.
Сергей Череватый, ВСУ
ВСУ продвигаются в Бахмуте/Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, facebook / sergij.cerevatij

Украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Бахмут сейчас - это точка бифуркации. В широком смысле это означает переход на другую стадию. Если в таких интенсивных боях ЧВК "Вагнер" не найдет способ пополнять свой личный состав, потому что будет просто уничтожена", – сказал Череватый.

За последние сутки только на Бахмутском направлении ВСУ сталкивались в боях с оккупантами 34 раза. Враг совершил 4 авианалета и 479 обстрелов различными системами.

видео дня

Украинские военные ликвидировали 149 оккупантов, "затрехсотили" 160 оккупантов и взяли в плен шестерых.

Ситуация в Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что армия Украины продолжает контрнаступление. По словам чиновника, продвижение ВСУ в Бахмуте, где продолжаются жесткие бои, это вступление к контрнаступательной операции.

Заместитель министра Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Украинские войска за 14 мая взяли под контроль более 10 позиций российских оккупантов на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Ситуация остается сложной. Оккупанты собрали в Бахмуте все силы и пытаются продвинуться.

По данным карты DeepState на 15 мая, украинские военные выбили оккупантов РФ с некоторых позиций. ВСУ удалось достичь успехов возле Богдановки, станции Ступки и на улице Левановского.

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