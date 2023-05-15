ГУР – о "предложении Пригожина" по Бахмуту: Украина будет освобождать свои территории

Киев и украинские спецслужбы будут обсуждать темы, которые соответствуют интересам Украины, сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Разведка для решения вопросов национальных интересов Украины использует разные инструменты - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Украина намерена освобождать свои территории и будет, в том числе, на уровне разведки, обсуждать темы, которые соответствуют национальным интересам государства. Нет потребности в том, чтобы комментировать вбросы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он прокомментировал сведения американской газеты Washington Post, которая написала о том, что главарь боевиков ЧВК Вагнера, дескать, "предлагал сдать Украине позиции оккупационных войск РФ в обмен на выход ВСУ из Бахмута, но в Киеве отказали".

По словам представителя ГУР МО, есть вопросы относительно того, кому могут быть выгодны такие публикации. Украина намерена освобождать свои земли и обсуждать только то, что соответствует национальным интересам государства.

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"Украина и ее спецслужбы будут обсуждать то, что будет соответствовать национальным интересам. Мы будем деоккупировать территории. Разведка в этих вопросах использует разные инструменты. А насчет некоторых вбросов я не думаю, что мы должны это комментировать", - подчеркнул Андрей Юсов.

Ситуация в Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что армия Украины продолжает контрнаступление.

По словам чиновника, продвижение ВСУ в Бахмуте, где продолжаются жесткие бои, это вступление к контрнаступательной операции.

Заместитель министра Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении.

Украинские войска за 14 мая взяли под контроль более 10 позиций российских оккупантов на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Ситуация остается сложной. Оккупанты собрали в Бахмуте все силы и пытаются продвинуться.

По данным карты DeepState на 15 мая, украинские военные выбили оккупантов РФ с некоторых позиций. ВСУ удалось достичь успехов возле Богдановки, станции Ступки и на улице Левановского.

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