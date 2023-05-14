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"Бахмут - прелюдия к контрнаступлению": армию РФ ожидает настоящая катастрофа - Подоляк

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2023, 17:13 обновлено 14 мая, 17:26
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Михаил Подоляк убежден, что в ходе украинского контрнаступления, армия РФ будет бежать из оккупированных территорий.
Михаил Подоляк, ВСУ
Бахмут является лишь прелюдией к контрнаступлению / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео Bild

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению территорий, которые незаконно были захвачены страной-агрессором Россией. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, однако это лишь "прелюдия" к контрнаступлению ВСУ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Bild.

Подоляк отметил, что Украина уже перехватила инициативу на поле боя.

"Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться, а боеспособность России будет и дальше разрушаться. В более широком смысле Бахмут - это прелюдия к контрнаступлению. Это двери, которые открывают Украине возможность начать успешное контрнаступление", - сказал Подоляк.

видео дня

Он намекает на то, что контрнаступление ВСУ начнется весной и будет продолжаться в течении лета.

"Думаю, мы увидим катастрофические события, которые постигнут российскую армию. Она будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории. На мой взгляд, это будет жаркий весенне-летний сезон ... Уже есть небольшие локальные сдвиги в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", - говорит Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления ВСУ Украине необходимо получить больше оружия. Этого оружия будет достаточно после "нескольких визитов" Зеленского.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России. Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.

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