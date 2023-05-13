ВСУ идут вперед и выбивают оккупантов: Сырский раскрыл детали операции в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками рассказал о потерях оккупантов РФ в живой силе и технике.

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Александр Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте / Фото t.me/osirskiy

Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, подразделениям ВСУ удалось продвинуться не некоторых участках фронта.

Кроме того командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины также рассказал о потерях оккупантов РФ в живой силе и технике.

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"Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!", — говорится в сообщении Сырского.

Отметим, что ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что сегодня на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти в глубину до 300 метров.

Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении / Скриншот

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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