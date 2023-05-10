Оккупанты резво бежали из-под Бахмута: в ВСУ рассказали о разгроме двух рот и бригадной разведки РФ

Наступательные действия ВСУ вели в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м. Вся эта территория была полностью освобождена от российских оккупационных войск.

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​72-я бригада Вооруженных сил РФ бежала со своих позиций ​ / Коллаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, t.me/ab3army

72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери и под натиском 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбежала со своих позиций на бахмутском направлении. Об этом 9 мая сообщил лидер ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин. Но, как уточнил Андрей Билецкий — командир тактической группы "Азов", входящей в состав 3-й ОМБр — площадь освобожденной территории даже больше, чем говорил "повар" Путина.

По словам Билецкого, в результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады Российской Федерации.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", – рассказал Билецкий в Telegram.

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Информацию о том, что у россиян там были ББМ, подтвердили и в проекте DeepState.

"С нашей стороны атаку поддерживал танк, а у врага была в достаточном количестве техника, хотя им это не помогло", – говорится в сообщении DeepState в Telegram.

Карта DeepState / фото: t.me/DeepStateUA

По словам Билецкого, 3-й штурмовой отряд ППК "Вагнер" понес большие потери.

Также он сообщил, что наступательные действия ВСУ вели в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м. Вся эта территория была полностью освобождена от российских оккупационных войск. Пригожин же вчера говорил, что территориальные потери россиян – это полоса шириной 2 км и 500 метров вглубь.

В Telegram-канале Третьей штурмовой бригады также подтвердили, что сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады из-под Бахмута и "500 трупов" оставшихся там россиян соответствует действительности.

Оккупанты бежали со своих позиций / Фото: скриншот t.me/ab3army

"За двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города, штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — на полпути к упомянутым ранее (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди них есть и "вагнеровцы". Также по состоянию на сегодняшний день имеем 5 пленных россиян", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили несколько составов БК врага, минометы и не один БМП.

"Кадры – впечатляющие. Больше видео – впоследствии на канале", - добавили в 3-й ОШБр.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты бежали со своих позиций под натиском ВСУ:

Пригожин рассказал о реальной ситуации на фронте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.

Позже Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

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