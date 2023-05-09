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"Дедушка - законченный му**к": Пригожин резко набросился на Путина

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2023, 20:34 обновлено 9 мая, 20:54
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У главаря ЧВК "Вагнер" истерика из-за того, что его "вагнеровцам" якобы не дают боеприпасы, а держат их на складах.
Пригожин, Путин
Пригожин назвал Путина му**ком / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого ранее называли "поваром" Путина, теперь жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у своих "вагнеровцев". Видео уже разлетелось в Сети.

Он утверждает, что российские снаряды якобы просто лежат на каких-то складах.

"Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили, что должен быть резерв — и копят, копят, копят эти резервы. Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах. Для чего — никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат", - сказал Пригожин.

видео дня

Главный "вагнеровец" россии во всем обвиняет Путина и не исключает, что вскоре диктатора все будут считать "законченным му**ком".

"А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный му**к?" - говорит Пригожин.

Смотрите видео о том, как Пригожин называет Путина "му**ком":

Пригожин
Пригожин назвал Путина му**ком / фото: скриншот

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ из-за ситуации в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.

7 мая Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

Смотрите видео о том, как и почему "вагнеровцы" бегут из Бахмута:

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