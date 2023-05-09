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"Пригожина в ближайшее время убьют": Пионтковский рассказал, кто хочет смерти российского террориста

Алина Дембицкая
9 мая 2023, 17:00 обновлено 9 мая, 17:01
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Оппозиционер подчеркнул, что Пригожин участвует в кастинге нового фюрера для российского народа.
Пионтковский, Пригожин
Пионтковский рассказал, кто хочет смерти Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина вскоре могут устранить спецотряды министра обороны страны-агрессора России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский в своем Telegram-канале.

"Пригожин участвует в кастинге нового фюрера для российского народа. Безусловно, он выиграет этот кастинг у Путина в глазах так называемого патриотического сообщества", - отметил Пионтковский.

Российский оппозиционер убежден, что авторитет российского диктатора Владимира Путина стремительно падает. И в первую очередь среди тех, кого считали его поддержкой.

видео дня

"Даже ярая путинистка Маргарита Симоньян обращается к Путину и говорит, что "людей уже тошнит от его обещаний", - подчеркнул эксперт.

Пионтковский добавил, что "предать Путина – значит предвидеть приход следующего российского вождя".

"Или Пригожина в ближайшее время убьют. Шойгу и Герасимов еще сохранили спецотряды, которые могут выполнить эту задачу", - резюмировал он.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ из-за ситуации в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков "Вагнера". Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. А 6 мая Пригожин сказал, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

7 мая Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

К слову, как отметил журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев, у главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина есть возможности для того, чтобы побороться за власть в стране-агрессоре России, но если игра, в которую он играет, будет проиграна, то долго он не проживет. По словам эксперта, Пригожину придется бежать и попытаться раствориться где-то на просторах планеты.

Смотрите видео о том, как и почему "вагнеровцы" бегут из Бахмута:

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