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"Будем уничтожать всех": Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных

Алина Дембицкая
23 апреля 2023, 22:08 обновлено 23 апреля, 22:08
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Пригожин заявил, что российские захватчики якобы никогда не будут нарушать международные законы гуманизма.
Пригожин
Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных / Соцсети, скриншот

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим боевикам не брать пленных. Он заявил, что отныне "вагнеровцы" будут "уничтожать всех".

Так, Пригожин заявил, что российские захватчики якобы никогда не будут нарушать международные законы гуманизма. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Будем просто уничтожать всех на поле боя", - заявил "повар Путина".

видео дня

Свое решение главарь боевиков оправдал якобы перехваченным разговором воинов ВСУ, где те якобы говорят ликвидировать "300-го" "вагнеровца". Поэтому Пригожин цинично заявил, что теперь для "вагнеровцев" будет действовать новый закон.

"Этот закон будет называться "законом трехсотого" - мы пока не знаем, как звали нашего парня, которого расстреляли ВСУ. Будем убивать всех, кто на поле боя. Ни одного пленного больше не брать!" - заявил российский террорист.

Заметим, что достоверность перехвата никем не подтверждена. В то же время недавно Главред сообщал ,что "вагнеровцы" дали показания, на которых заявили, что главарь бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей, включая детей, женщин и пожилых людей, во время захвата территорий на востоке Украины.

Так, экс-осужденные из РФ Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказали подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков, подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и т. н. "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев). Кроме того, бандами ЧВК "Вагнера" проводились "зачистки" жилых домов на захваченной территории Украины с убийством всех, в том числе детей.

Напомним, что 6 марта в Сети появилось видео, на котором снят момент расстрела украинского защитника, попавшего в плен к оккупантам. Защитник, попавший в плен к захватчикам, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов россияне расстреляли украинца.

Кроме того, 11 апреля в российских пабликах появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – его, как правило, используют ВСУ.

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