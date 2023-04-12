В Сети оккупанты показали видео казни военнопленного: живого защитника Украины обезглавили

На опубликованных кадрах люди в военной форме со знаками отличия российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой - ее, как правило, используют ВСУ.

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Оккупанты совершают военные преступления в Украине / Фото t.me/mod_russia

Страна-агрессор и оккупант Россия продолжает совершать военные преступления в Украине. Вечером 11 апреля в Сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. Российские оккупанты обезглавили живого военнопленного. В Офисе президента отреагировали на появление в интернете шокирующих кадров.

Видео появилось в российских провоенных пабликах в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека. Лица людей закрыты масками.

На форме человека, которого казнят, видно желтую ленту (ее, как правило, используют Вооруженные силы Украины).

видео дня

На записи также можно увидеть, как два человека демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.

Видео снято на фоне зеленой травы и листьев, что может свидетельствовать о том, что оно могло быть записано в прошлом году.

Подлинность ролика подтвердить пока что не представляется возможным.

После появления этого видео в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "За все будет ответ и ответственность". При этом он не уточнил повод, в связи с которым был написан пост. Вероятно, он может быть ответом на появление видео с убийством.

Защитник Азовстали Николай Кущ с позывным Фрост в своем Telegram-канале, комментируя жесткое убийство украинского военного, написал: "Кара настигнет каждого, и даже то, что происходит на видео, для них будет казаться милостью".

Расстрел пленного украинского защитника за слова "Слава Украине"

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. У украинского защитника в руках не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

Позже в Службе безопасности Украины официально сообщили имя Героя Украины. Выяснилось, что российские оккупанты убили уроженца Черниговщины - Александра Мациевского.

Оккупанты расстреляли защитника Украины 20 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Пленный воин ВСУ Александр Мациевский был гражданином Молдовы.

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