Воин ВСУ, которого расстреляли оккупанты за слова "Слава Украине", был гражданином Молдовы - МИД

В МИД Молдовы заявили, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

Александр Мациевский был расстрелян оккупантами после слов "Слава Украине!" / Фото СБУ, скриншот

Пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", был гражданином Молдовы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы, обнародованном 13 марта.

Кишинев резко осудил убийство военного. В МИД Молдовы заявили, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

В ведомстве страны выразили соболезнования близким погибшего и заявили о солидарности с украинским народом.

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"Подтверждаем твердую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну РФ против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности", – говорится в заявлении.

Как сообщал Главред, недавно в Сети появилось ужасающее видео, на котором оккупанты жестоко расстреливают безоружного украинского военного после того, как тот произнес "Слава Украине". СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

Погибший был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Оккупанты расстреляли Мациевского 20 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

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