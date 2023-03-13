"Их было пятеро": появились подробности расстрела Героя Украины Александра Мациевского

Звание Героя Украины присвоено воину, которого россияне расстреляли за лозунг "Слава Украине!".

Александр Мациевский / скриншот, СБУ

Российские оккупанты убили уроженца Черниговщины - Александра Мациевского.

В Службе безопасности Украины официально сообщили имя Героя Украины, после проведения следственных действий. Его тело уже возвращено и похоронено дома.

О смерти своего Саши мать узнала давно, и казалось нынче сердце только начало немного успокаиваться, как появилось ужасное видео в Интернете.

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"Это Саша... сразу узнала", — говорит мама расстрелянного бойца.

Как сообщает ТСН, Александр Мациевский не имел военного опыта, не служил в армии, но имел такой характер, что не сидел бы дома, говорит как мать, так и его руководитель.

"Это был человек без опыта, но это компенсировалось тем, что этот человек не простой, но ответственный, на который можно было положиться, и которому я, как командир, всесильно доверял", — говорит он.

В начале масштабного наступления войск РФ он активно участвовал в обороне Чернигова и области.

Впоследствии настоял и выучился на снайпера, в этом чине и попал на Донецкое направление в конце 22 года. Его 119 отдельная бригада, 163-го бата ТРО Черниговщины – вела у Соледара. В последний раз маме позвонил в декабре.

"Двадцать девятого он позвонил и говорит, что мама ты береги себя. А я говорю ему, чтобы он себя берег", – вспоминает мама бойца.

После разговора он поехал на задание, вместе с группой побратимов в тот вечер у них завязался бой с врагом, не равными силами.

"Как оказалось потом, все погибли в этой группе", — говорит командир.

Сообщается, что всего в группе было пятеро военных, унести тела не удалось.

"Только впоследствии их вернули во время обмена телами. Экспертизу ДНК не делали, Александра, с многочисленными шаровыми ранениями опознала мама и собратья. Среди особых признаков и шрам над бровью и шевроном на руке от командира", -говорится в сюжете.

Что известно про Александра Мациевского

Александру Мациевскому было 42 года, он разведен, у него 19-летний сын. Родился и учился в Молдове, прожил там 28 лет. Поэтому они также считают его своим героем, но и в родном Нежене, бойцом гордятся не меньше.

"Александр - это символ храбрости, символ несокрушимости всех наших защитников. И мы сейчас советуемся как на уровне города можем почтить его память. Мы говорили с мамой о переименовании одной из улиц в его честь и об установлении памятника", - говорят в горсовете.

Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

Следует отметить, что у украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

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