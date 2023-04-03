"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

Бахмут - украинский, россияне не могут его захватить, подчеркнул Сергей Череватый.

Опровергнут фейк о захвате Бахмута оккупантами / Фото: Генштаб ВСУ, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на вброс оккупантов о том, что над административным зданием в Бахмуте Донецкой области захватчики подняли флаг РФ.

Он подчеркнул в Telegram, что Бахмут – это Украина.

"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "пабеду", которой в реальности нет", — заявил Ермак.

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Бои за Бахмут: что говорят в Минобороны

Враг распространяет "смешной фейк" о якобы методичке от Вооруженных сил Украины украинским журналистам об освещении ситуации в Бахмуте, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"Враг распространяет смешной фейк. В чем наша сила публичной позиции по Бахмуту? Раскрываю секреты работы. В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать – она публичная", — подчеркнула она.

Маляр напомнила, что ежедневно есть публичная позиция относительно текущих событий президента в вечерних обращениях, ежедневно есть позиция Минобороны и Генштаба. При этом добавила, что пресс-офицеры-спикеры также ежедневно сообщают официальную позицию.

Заместитель министра обороны показала распространенную россиянами фейковую методичку, где речь идет о якобы штрафе для журналистов в 8 тысяч гривен за нарушение правил. В так называемой методичке сказано, что журналистам запрещено говорить о потерях ВСУ на Бахмутском направлении, писать об устаревшей технике, выражать сомнение в победе ВСУ в Бахмуте, вспоминать о количестве русскоязычного населения в Донецкой области, положительно писать об оккупантах.

В ВСУ опровергли фейк РФ о захвате Бахмута

"Бахмут - украинский, и они (россияне - ред.) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать", — заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters.

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли", — прокомментировал видео Череватый.

"Вокруг здания городского совета (Бахмута) идут бои, они ничего не захватили в юридическом смысле", — уточнил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Фейк о захвате Бахмута

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута Донецкой области. При этом он снял видео предположительно на фоне здания городской администрации.

"Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделения, которые брали администрацию и весь центральный квартал понесут и поставят эти знамена", — говорится в публикации.

После этого в Сети опубликовали ролик, на котором один из украинских защитников опровергает заявление Пригожина о якобы захвате Бахмута оккупантами РФ.

"Артемовск (старое название Бахмута, - ред.) он может быть и взял, но Бахмут – нет. Бахмут стоит, Бахмут держится", — уточнил украинский боец.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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