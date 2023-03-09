'Я ночь не спала, это так тяжело': мать расстрелянного защитника рассказала, как узнала о казни

Последний разговор воина с матерью состоялся 29 декабря. Тогда она со слезами на глазах, будто чувствовала что-то, умоляла сына, чтобы тот берег себя.

Мать расстрелянного защитника рассказала, как узнала о казни / 119-я отдельная бригада ТрО Черниговской области, скриншот

Мать погибшего защитника Александра Мациевского, которого безжалостно расстреляли российские оккупанты, рассказала о том, как она узнала о казни своего сына.

Как рассказала 67-летняя Прасковья Демчук в эфире Суспільного, до полномасштабной войны ее 42-летний сын работал электромонтером в Киеве. Когда же захватчики пришли на украинскую землю, он добровольцем пошел в территориальную оборону Нежина. Весной защищал Черниговщину в составе 119-й бригады сил территориальной обороны. В конце 2022 года подразделение выполняло задачи в Донецкой области. Что держит позиции у Соледара, он матери не рассказывал.

"Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Он когда уходил, то они знали, что уходят, а он повернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: "Мамуля, ты так постарела". А я сказала, что сыночек такое время, что я переживаю. А он: "Мама, спасибо тебе за жизнь", - вспоминает мать погибшего защитника.

видео дня

Последний разговор воина с матерью состоялся 29 декабря. Тогда она со слезами на глазах, будто чувствовала что-то, умоляла сына, чтобы тот берег себя.

"Мамочка, береги себя! Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я словно почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани", - со слезами на глазах рассказывает женщина.

30 декабря 2022 года Александр и четверо его собратьев были на задании, из которого никто не вернулся. Это был стрелковый бой близ Соледара.

Обстоятельства гибели Александра Мациевского были неизвестны до 6 марта. В тот день в социальных сетях появилось видео с казнью защитника сразу после слов: "Слава Украине".

"Я ночь не спала, оно мне мерещится. Но какая-то легкость появилась и какой-то лучик, что я увидела, как погиб мой сын. И это так тяжело, но я, правда, как будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого, потому что он сказал: "Мама, я в плен никогда не сдамся". Он даже ночью повторял вот это: "Слава Украине". Он настолько был боевой, настолько смелый и бесстрашный, что я вам передать не могу", - рассказывает женщина.

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Прасковья Демчук говорит, что она тяжело переживает потерю сына, однако он просил ее жить и именно эти слова пока ее поддерживают.

"Он погиб за этот флаг. Он погиб за "Слава Украине!". Мне в то время жить не хотелось. Я искала на кладбище себе место. Но он меня просил жить, значит он знал для чего", - говорит мать воина.

Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

Следует отметить, что у украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", - заявил он в видеообращении.

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека. Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

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