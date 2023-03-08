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Путин готов к многолетней войне на истощение: разведка США раскрыла планы оккупантов

8 марта 2023, 23:18
После неудач на поле боя Путин теперь понимает проблемы, с которыми сталкивается его армия, и может скорректировать свою стратегию в краткосрочной перспективе.
Путин готов к многолетней войне на истощение: разведка США раскрыла планы оккупантов
Путин готов к многолетней войне на истощение / коллаж скриншот YouTube, Википедия

Стране-агрессору России не хватает боеприпасов и войск для достижения значительных территориальных побед в Украине в этом году. В связи с этим РФ может перейти к стратегии удерживания и обороны, затягивая войну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Как отметила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, после неудач на поле боя российский диктатор Владимир Путин теперь понимает проблемы, с которыми сталкивается его армия, и может скорректировать свою стратегию в краткосрочной перспективе.

"Несмотря на то, что российское наступление продолжается, захватчики несут большие потери. Путин, вероятно, лучше понимает пределы того, чего способны достичь его военные, и, похоже, сейчас сосредоточился на более ограниченных военных целях", - сказала Хейнс.

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По ее словам, Россия может решить продолжить войну в Украине, даже если это будет означать длительные перерывы в наступательных действиях. Таким образом Кремль будет пытаться достичь своих стратегических целей.

"Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не определит значительные сторонние поставки боеприпасов, ей будет все труднее поддерживать текущий уровень наступательных операций в ближайшие месяцы. И, следовательно, они могут полностью перейти к содержанию и обороне оккупированных территорий. Короче говоря, мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - добавила Хейнс.

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом во вторую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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