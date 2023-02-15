Самый известный генерал США назвал, как закончится война в Украине

Генерал и бывший глава ЦРУ добавил, что санкции против России следует ужесточить.

Война в Украине / 93-я ОМБр Холодный Яр

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России.

Бывший глава коалиционной силы в Ираке, экс-директор ЦРУ и бывший командир США в Афганистане в интервью немецкому порталу сказал, что по его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой — это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", — сказал Дэвид Петреус.

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Генерал и бывший глава ЦРУ добавил, что санкции против России следует ужесточить. Благодаря этому есть шанс, что война закончится раньше.

Кто такой Дэвид Петреус Дэвид Петреус - американский генерал, командующий Центральным командованием США (2008—2010). Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

"Мы должны сделать все возможное в США и Западе, чтобы поддержать Украину и приблизиться ко дню, когда Владимир Путин поймет, что эта война не может быть проведена на украинской земле и что она невыгодна", — добавил Петреус.

По его мнению, в армии агрессора нет должной подготовки, включая, прежде всего, тактической подготовки и модернизированного оружия, а также в их стратегии и командования есть серьезные недостатки.

Кроме того, армия РФ "совершает много ошибок" во время боев. В то же время россияне недооценили Украину.

"Они полностью недооценили возможности украинских военных, решительность украинцев и поддержку Киева США, других стран НАТО и западных партнеров", — сказал Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов спрогнозировал, как дальше могут развиваться события в войне в Украине. Он отмечает, что украинские военные могут остановить новое наступление оккупантов, которое планирует Путин. До Крыма они могут дойти после того, как освободят Донбасс и южные области нашего государства.

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