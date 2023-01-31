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"Пусть бегут, пока Крымский мост цел": военный ВСУ спрогнозировал, чем завершится наступление РФ

31 января 2023, 17:29
Украинские военные могут остановить наступление россиян и "поехать на их спинах" к границам 1991 года. Крым будут освобождать после Донбасса и южных областей.
Украинские военные, ВСУ, Кирилл Сазонов
Военный ВСУ спрогнозировал, чем завершится наступление РФ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов спрогнозировал, как дальше могут развиваться события в войне в Украине. Он отмечает, что украинские военные могут остановить новое наступление оккупантов, которое планирует Путин.

До Крыма они могут дойти после того, как освободят Донбасс и южные области нашего государства. Об этом Сазонов рассказал в интервью Главреду.

"Прогнозы на войне – дело неблагодарное, и самый безупречный план боя имеет смысл до первого пропущенного удара. В общих чертах, вероятно, события будут развиваться так, как мы говорили – будет наступление России, мы их остановим, и на их спинах поедем к нашим границам 1991 года. Мы освободим Донбасс, пойдем в наступление на Херсонском направлении, дойдем до границы Крыма и, насколько будут силы, будем его освобождать. А россияне пусть бегут, пока Крымский мост цел", – отмечает Сазонов.

Военнослужащий напомнил, что недавно в Бахмут на Донетчине приезжал командующий Сухопутных войск Сырский. Он известен своими нестандартными ходами – мобильной обороной, рейдами в тыл противника.

Поэтому военный не исключает варианта, что оккупантам, возможно, скоро придется снова делать "жесты доброй воли".

"И может оказаться так, как с Харьковщиной, когда никто не знал, что такое количество десанта может зайти в тыл к врагу, из-за чего оккупантам пришлось срочно делать "жесты доброй воли". И вполне возможно, что россияне будут пытаться давить на Бахмут, а к ним со стороны Кременной выйдут ребята, отрежут путь к Лисичанску, и им придется бежать на юг, чтобы со стороны Донецка идти обратно в РФ", – прогнозирует защитник Украины.

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

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