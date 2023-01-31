РФ "хватает снарядов и техники": эксперт спрогнозировал сроки наступления оккупантов

Наступление оккупантов РФ неизбежно и абсолютно логично, считает Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов прогнозирует новое наступление оккупантов / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Российские оккупанты могут перейти в широкомасштабное наступление в Украине, однако есть сомнения в том, что это произойдет 24 февраля, заявил военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов.

"Мы все знаем любовь России к символическим датам. Но в минувшем году мы уже не угадали ни с 9 мая, ни со 100-летием создания Советского Союза (30 декабря. – Главред), так что вряд ли новое наступление будет настолько привязано к дате", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем собеседник говорит о том, что наступление РФ неизбежно и абсолютно логично, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.

Он пояснил, что Россия не достигла ни одной из целей так называемой спецоперации, однако у оккупантов еще хватает снарядов и техники, а также проведена большая мобилизация.

"Их подстегивает то, что они хотели бы получить хоть какой-то результат до того, как Украина получит то, что было ей обещано до и во время "Рамштайна", а также танки, на которых сошлись позже. Сами по себе танки – это важно, плюс бронетехника (например, Bradley) и то, что дают без танков – это уже три с хвостиком полноценных механизированных бригады. Плюс артиллерия, ракеты и все прочее... Россия понимает, что через несколько месяцев, когда все обещанное уже будет здесь, ВСУ станут гораздо сильнее. Поэтому логично нанести удар до того, как Украина получит вооружение", — добавил Сазонов.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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