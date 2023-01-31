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Крым нам вернут, ядерного удара не будет - Буданов

31 января 2023, 12:30
Возобновление наступления из Беларуси маловероятно. В 2023 году Россия сосредоточится на оккупации территорий Донецкой и Луганской областей.
Кирилл Буданов, Крым
Кирилл Буданов заявил, что нужно сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой / Коллаж фото УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью Washington Post.

Возобновление наступления из Беларуси Буданов считает маловероятным. По его словам, такой шаг Кремля может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить силы обороны Украины.

Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

На вопрос, считает ли он, что заход украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать российского диктатора Путина применить ядерное оружие, Буданов ответил так:

"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится".

Генерал-майор считает, что РФ использует тактику устрашения.

"Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к распаду россии. И они это очень хорошо знают", – заявил руководитель военной разведки Украины.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

Ранее Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

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