Война в Украине закончится в 2023 году - Буданов

Кирилл Буданов рассказал, когда закончится война в Украине / Фото УНИАН, t.me/DIUkraine

Война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, первые видимые результаты перелома в войне будут в августе.

"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", - сказал Буданов.

Глава украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

"Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия предприняла", - сказал Буданов.

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно, он ответил: "Следующий год, я так считаю".

Когда закончится война в Украине

Генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко считает, что вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну. Украине придется бороться за победу именно военным путем, но у нее есть шанс на успех.

Война между Россией и Украиной будет долгой. Прекращения огня наступит только тогда, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились того, чего хотели. Такое мнение озвучил отставной генерал бундесвера Удо Ойлиг.

Война в Украине продлится как минимум до конца лета 2022 года. Такое мнение озвучил политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

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