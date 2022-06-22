Война в Украине будет долгой: отставной генерал бундесвера назвал главное условие прекращения огня

Когда закончится война в Украине - прогноз немецкого генерала / Фото УНИАН

Война между Россией и Украиной будет долгой. Прекращения огня наступит только тогда, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились того, чего хотели.

Такое мнение озвучил отставной генерал бундесвера Удо Ойлиг в интервью DW.

"Это будет долгая война. И я не вижу никаких шансов на то, чтобы на данный момент можно было бы достичь прекращения огня", - сказал он.

По мнению Ойлига, война закончится только тогда, когда стороны достигнут желаемой цели.

"Для украинской стороны это сохранение и защита территориальной целостности страны в максимально возможной степени, для России - осознание того факта, что завоевания и новые действия российской армии ведут не к успеху, а к весьма значительным человеческим и материальным потерям", - объяснил военный.

По мнению Ойлига, если баланс результатов с обеих сторон приведет к тому, что российская армия перестанет видеть даже отдаленно достижимыми свои цели, тогда наступит момент, когда можно будет думать о прекращении огня.

"Украинская армия, по моей оценке, не пойдет на прекращение огня, если для этого надо будет пожертвовать большой частью территории страны", - добавил военный.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине продлится как минимум до конца лета 2022 года. Такое мнение озвучил политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что война в Украине может закончиться как в сентябре, так и затянутся на годы.

Военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов отметил, что пока трудно прогнозировать, когда война может закончиться.

"Сказать сейчас, когда завершится война в Украине, я не готов, поскольку это будет зависеть от многих факторов: от наших грамотных и неграмотных действий на войне, стойкости наших солдат, талантливости наших полководцев, мобилизации всего общества, западной помощи и, конечно, от противника – России", - сказал эксперт.

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