"Экватор угроз мы прошли": Ким озвучил прогноз по окончанию войны в Украине

Ким озвучил прогноз по окончанию войны в Украине / скриншот, УНИАН

Виталий Ким заявил, что война в Украине может закончиться как в сентябре, так и затянутся на годы.

В интервью на Youtube-канале "Орестократия" глава Николаевской военной администрации отметил, что давать прогнозы – очень плохая идея.

"Есть то, что хочет одна сторона, и то, на что мы не соглашаемся… дальнейший сценарий зависит от президента и воли народа, от помощи иностранцев, от настроения Путина в какой-то мере. Это не уравнение с двумя переменными, а с пятью. Поэтому объективно я могу сказать только одно – если даже завтра скажут, "все, конец войне и мы отводим армии", то еще 2-3 месяца будет продолжаться отвод войск, разминирование, стычки", - пояснил Ким.

Он напомнил о прогнозах экспертов, которые говорят, что середина июня-августа – это будут основные даты, когда можно будет понимать, куда идет тренд.

Читайте также"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУ"Я уверен, что экватор угроз мы прошли. Согласно плохому сценарию, мы можем годами увязнуть в гибридной военной кампании, если Россия будет продолжать войну, а, например, Запад прекратит помогать нам. Потому здесь много вариаций. В лучшем случае хотелось бы, чтобы дети в сентябре пошли спокойно в наши школы. Отстроить все не успеем, а детей увидеть в школах мирной Украины хотелось бы", - подытожил глава Николаевской военной администрации.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может закончиться в любой момент. Это зависит не только от контрнаступления ВСУ, но и от конфликта, который активно развивается внутри России.

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