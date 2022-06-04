Война может закончиться в любой момент - Подоляк

Война может закончится в любой момент / УНИАН, ОПУ

Война в Украине может закончиться в любой момент. Это зависит не только от контрнаступления ВСУ, но и от конфликта, который активно развивается внутри России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что в любом случае война должна закончиться на условиях Украины.

"Она (война - Главред) может закончиться и за месяц, а может закончиться к зиме. Потому что война - это не только математика на поле боя ... Кроме математики, войны еще имеет свою психологию. Многие факторы влияют на внутренний мир в РФ", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что конфликт внутри РФ может стать причиной внезапного прекращения "спецоперации" в Украине.

"Они уже сегодня изгои, под мощным санкционным давлением, репутационно выглядят ничтожно. Все это продуцирует внутреннюю панику, идут конфликты. Многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится", - отметил он.

Читайте такжеСто дней войны: Блинкен поведал, стремятся ли США затягивать боевые действия

Подоляк обратил внимание на то, что сейчас на востоке Украины идут интенсивные и тяжелые боевые действия, однако совсем скоро все может измениться.

Ранее Подоляк заявлял, что в ближайшее время в Украину прибудет оружие в необходимом количестве для массированного контрнаступления.

"Когда мы получим, все, что нужно, это будет интенсифицировано. И ВСУ смогут доказать России, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", - добавил Подоляк.

Другие новости: