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У Зеленского ответили, когда Украина получит оружие в достаточном количестве

3 июня 2022, 20:20

Сегодня на отдельных направлениях тоже идет контрнаступление, говорит Подоляк.

Подоляк
Подоляк / military.az, Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина получит необходимое оружие в достаточном количестве для массированного контрнаступления в ближайшее время.

"Когда мы получим все необходимое оружие в достаточном количестве? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны", - отметил он.

По его словам, сегодня на отдельных направлениях тоже идет контрнаступление.

"Но когда мы получим, все, что нужно, это будет интенсифицировано. И ВСУ смогут доказать России, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", - добавил Подоляк.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО дальностью в 300 километров - то есть способные разрушать объекты на территории России.

Далее, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что верхушка РФ не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО.

В то же время глашатай Путина утверждаел, что военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

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