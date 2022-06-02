"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне.
Германия поддерживает предоставление нашей стране статуса кандидата на вступление в ЕС, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает издание Bloomberg.
"Это исторический момент. Мы не можем закрыть двери перед Украиной", – сказала немецкая чиновница в четверг, 2 июня.
Министр добавила, что Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне, "но мы, немцы, несем особую ответственность в данный момент".
Однако она также дала понять, что Украина не получит никакого особого отношения в дальнейшем ходе вступления в ЕС.
Напомним, что заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.
Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Также Главред писал о том, что почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
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