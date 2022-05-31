Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - Драги

Украина должна получить дорожную карту вступления в Европейский Союз, уверен премьер Италии.
Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС, к числу этих стран не относится Италия, сообщает tgcom24.
"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.
Премьер Италии убежден в том, что Украина должна получить дорожную карту вступления в Европейский Союз.
"Представить быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил Драги.
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Напомним, что заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.
Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
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