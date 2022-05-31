Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - Драги

Многие старны ЕС против статуса кандидата на вступление для Украины / Reuters

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС, к числу этих стран не относится Италия, сообщает tgcom24.

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.

Премьер Италии убежден в том, что Украина должна получить дорожную карту вступления в Европейский Союз.

"Представить быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил Драги.

Читайте такжеДжонсон предложил Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС - СМИ

Напомним, что заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.

Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Другие новости: