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"Не верим Зеленскому": в Кремле "пригорает" из-за поставок американских РСЗО Украине

1 июня 2022, 13:59

Военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

HIMARS
Американская система HIMARS / shephardmedia.com

В Кремле прокомментировали информацию о намерениях Соединенных Штатов Америки поставить Украине реактивные системы залпового огня для отражения агрессии РФ.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что верхушка РФ не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО, сообщает ТАСС.

В то же время глашатай Путина утверждает, что военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

Также, добавил Песков, США поставками оружия целенаправленно и тщательно "подливают масло в огонь того, что происходит в Украине".

Читайте такжеВ два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО Украине

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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РСЗО Дмитрий Песков война России и Украины
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