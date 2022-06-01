"Не верим Зеленскому": в Кремле "пригорает" из-за поставок американских РСЗО Украине

Американская система HIMARS / shephardmedia.com

В Кремле прокомментировали информацию о намерениях Соединенных Штатов Америки поставить Украине реактивные системы залпового огня для отражения агрессии РФ.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что верхушка РФ не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО, сообщает ТАСС.

В то же время глашатай Путина утверждает, что военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

Также, добавил Песков, США поставками оружия целенаправленно и тщательно "подливают масло в огонь того, что происходит в Украине".

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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