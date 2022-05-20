Когда закончится война: эксперт назвал пессимистичный и оптимистичный сценарий

Война в Украине может продлится до конца 2022 года / Фото УНИАН

Война в Украине продлится как минимум до конца лета 2022 года. Такое мнение озвучил политический и экономический аналитик Тарас Загородний и объяснил, как повлияет на результат войны России и Украины закон о ленд-лизе, подписанный президентом США Джо Байденом.

Приблизит ли ленд-лиз победу Украины, зависит от количества оружия и от того, как быстро оно будет поставлено в Украину, от обучения персонала (ведь речь идет о совершенно других системах вооружений), наличия возможности быстро перебросить поступившее оружие по нужным направлениям и других факторов.

"Стоит также учитывать, что россиян пока много, их объективно много. Также у них очень много старой техники, запасов обычного вооружения. И для того, чтобы мы могли просто перемолоть всю эту массу, нужно время", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

"По оптимистическим сценариям, которые я считаю реалистичными (и, кстати, американцы об этом говорят), война продлится до конца лета. По пессимистическим – до конца 2022 года", - отметил эксперт.

Загородний напомнил, что Украина уже заявила, что для нее победа будет значить освобождение Крыма и Донбасса, помимо территорий, которые были оккупированы Россией после 24 февраля.

"Плюс позиция США и англосаксонских стран такова: они намерены помогать Украине до победы и (второе, что американцы указывают тут через запятую) до нанесения России такого ущерба, чтобы она в перспективе хотя бы ближайших 50 лет не могла повторить попытку подобной агрессии. То есть санкции, плюс уничтожение любого оружия, которое у РФ сейчас есть", - резюмировал аналитик.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы в 2022-2023 годах.

В тексте законопроекта отмечается, что это делается, чтобы помочь укрепить обороноспособность указанных стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Закон наделяет президента дополнительными полномочиями – принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

"Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - отметил Зеленский.

Другие новости: