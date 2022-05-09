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Исторический шаг: Зеленский эмоционально отреагировал на подписание Байденом ленд-лиза

9 мая 2022, 23:25

Снова вместе победим, написал президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

"Благодарен Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - отметил Зеленский в Twitter.

Также Байдена и США поблагодарили глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Алексей Резников.

Исторический ленд-лиз для Украины

Конгресс США принял историческое решение о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Документ поддержали 417 американских конгрессменов.

Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мировой войны - последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила США без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

За ленд-лиз для Украины в США проголосовали 28 апреля.

Современная договоренность о ленд-лизе дополнит предыдущую поддержку Конгрессом Украины, которая уже получила 1,7 млрд долл. в виде военной помощи, санкционированной с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

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Согласно утвержденной программе, Байден должен обеспечить, чтобы поставки остро необходимых систем вооружения, боеприпасов и военной помощи в других формах поступали Украине быстро и беспрепятственно.

После подписания закона Байденом США смогут максимально оперативно и в неограниченных количествах поставлять Украине не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и вообще все, что понадобится украинской армии для эффективного сопротивления российской агрессии, окончательной победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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