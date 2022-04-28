В США поддержали ленд-лиз для Украины: что ожидать

Украина, США / Фото Reuters

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщает пресс-служба Палаты.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.

После принятия закона глава Белого дома должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для.

"Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию с наших территорий", - написал Ермак.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;

после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;

закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США;

Что такое ленд-лиз:

Государственная программа Lend-Lease, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё. Основными клиентами США стали страны Британского содружества наций и СССР.

Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что США готовы предоставить Украине дополнительные объемы оборудования и оборонного оружия.

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