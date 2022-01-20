США вооружат Украину: Кулеба анонсировал новые поставки летального оружия

Украина может получить новое вооружение из США / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что США готовы предоставить Украине дополнительные объемы оборудования и оборонного оружия.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, поставки включают летальное оружие.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, поставки предусматриваются в случае вторжения России.

"США готовы и в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в $60 млн, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включительно с летальным. Оборонным, но летальным", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что президент США Джозеф Байден говорил президенту России Владимиру Путину, что в случае нового вторжения США предоставят Украине еще больше оборонных возможностей, дополнительно к уже одобренной помощи.

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