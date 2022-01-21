УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизу

21 января 2022, 09:20
Прослушать новость
Остановить

В Сенате США опасаются угрозы вторжения в Украину авторитарного режима Владимира Путина.

Украина США
В США предложили вооружить Украину / УНИАН

В Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий, сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора Джона Корнина.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

"В случае с авторитарными персонами вроде Владимира Путина угрозы санкций или финансовой поддержки Украины недостаточно, чтобы сдержать вторжение", — отметил Корнин.

Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине.

Реклама

Основные положения проекта закона о ленд-лизе:

  • президент США будет обязан подтвердить комитету конгресса, что любая военная техника, поставляемая по новым правилам, необходима для защиты уязвимого гражданского населения;
  • президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все вовремя;
  • любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России;
  • законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.

Читайте такжеСША готовятся вооружить Украину комплексами Stinger, Javelin и вертолетами - CNN

Что такое ленд-лиз:

Государственная программа Lend-Lease, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё. Основными клиентами США стали страны Британского содружества наций и СССР.

Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

Читайте такжеОт корветов до истребителей: военный эксперт рассказал, как США вооружат Украину

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что США готовы предоставить Украине дополнительные объемы оборудования и оборонного оружия.

Читайте еще:

viber
новости США оборонительное вооружение новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахФинансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгах Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаСовет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиака Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуПриметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗСЦены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗС
09:35

Выводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky News

09:26

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

09:26

Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены

09:20

В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизуВидео

09:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

Реклама
08:58

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

08:41

В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

08:39

На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников из пылающего домаВидео

08:21

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

08:17

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

07:48

Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

07:28

Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхиВидео

07:18

"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенВидео

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

Реклама
05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:11

Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

02:10

"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

01:29

Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его питьВидео

01:07

В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

20 января, четверг
23:59

Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температурыВидео

23:33

Поехали в отпуск, а жена родила во время тура по Европе: молодой семье вручили счет на 90 тысяч евроВидео

23:32

Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркалоВидео

22:47

Тело младенца неделю лежало в ванночке: под Винницей родители не хотят хоронить умершего ребенкаВидео

22:30

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

22:00

Заражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на ЛьвовщинеВидео

21:33

Связали веревкой и избивали до полусмерти: под Одессой жестоко издевались над подросткомВидео

Реклама
21:19

Легенду мирового футбола Пеле срочно госпитализировали со смертельным заболеваниемВидео

20:59

Какие продукты снижают риск инфаркта - ответ диетолога

20:41

В США осадили РФ: никогда не обещали не расширять НАТО на ВостокВидео

20:37

Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаВидео

20:30

Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границВидео

20:29

Атака РФ на Украину обернется усилением НАТО и финишем диалога: в США сделали предупреждение МосквеВидео

19:49

Не поделили котлеты: в школе Киева повар и уборщица устроили драку на глазах у детейВидео

19:37

Три главных ошибки с весом после похудения - ответ эндокринолога

19:35

Донбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россиямнение

19:30

Встреча Зеленского и Путина в Анкаре: Эрдоган объявил об инициативе по переговорам Украины и России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять