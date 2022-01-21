В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизу

В США предложили вооружить Украину / УНИАН

В Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий, сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора Джона Корнина.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

"В случае с авторитарными персонами вроде Владимира Путина угрозы санкций или финансовой поддержки Украины недостаточно, чтобы сдержать вторжение", — отметил Корнин.

Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине.

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Основные положения проекта закона о ленд-лизе:

президент США будет обязан подтвердить комитету конгресса, что любая военная техника, поставляемая по новым правилам, необходима для защиты уязвимого гражданского населения;

президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все вовремя;

любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России;

законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.

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Что такое ленд-лиз:

Государственная программа Lend-Lease, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё. Основными клиентами США стали страны Британского содружества наций и СССР.

Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что США готовы предоставить Украине дополнительные объемы оборудования и оборонного оружия.

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