Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Закон наделяет президента дополнительными полномочиями – принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине.
Лидер американцев Джо Байден пописывает закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), сообщает Голос Америки.
Известно, что документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.
В тексте законопроекта отмечается, что это делается, чтобы помочь укрепить обороноспособность указанных стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.
Закон наделяет президента дополнительными полномочиями – принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур.
При этом Украина не должна будет заранее платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты до будущего времени.
Президент Джо Байден и сегодня может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия, но документ, который президент подписывает сегодня, отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом. В Конгрессе законопроект получил поддержку обеих партий.
Сенат проголосовал за него 7 апреля, а Палата представителей – 28 апреля, подавляющим большинством голосов. В Конгрессе тогда заявили, что закон о ленд-лизе меняет правила игры для Украины и что он дает зеленый свет для быстрой и масштабной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.
Закон о ленд-лизе не применялся со времен Второй мировой войны, но именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.Он был принят в марте 1941 года по инициативе президента Франклина Делано Рузвельта, сначала для помощи Великобритании, сражающейся с Гитлером. А с октября 1941 года США в рамках закона о ленд-лизе начала оказываться помощь Советскому Союзу.
Ленд-лиз для Украины
28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.
Законопроект о введении ленд-лиза для Украины президент США Джо Байден подпишет уже 9 мая.
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