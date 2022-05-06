Ленд-лиз для Украины: стала известна дата подписания закона Байденом

Джо Байден / Reuters

Законопроект о введении ленд-лиза для Украины президент США Джо Байден подпишет уже 9 мая.

Это упростит оказание военной помощи Украине во время борьбы с Российской Федерацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент (президент США Джо Байден, - ред.) подпишет "Закон о ленд-лиз для защиты демократии в Украине", - подчеркнула официальный представитель Белого дома.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;

после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;

закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

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