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Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

8 мая 2022, 12:18

Если украинская армия, получив оружие и разведданные от Запада, в какой-то момент переломит ситуацию, России уже не помогут хоть 10 мобилизаций.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото УНИАН

Кремлевский диктатор Владимир Путин никогда не признает поражение в войне против Украины. Но по факту он проиграет. Один из возможных сценариев - события будут развиваться таким образом, когда Россия уже ничего не сможет сделать. В этом случае тактическое поражение превратится в стратегическое.

Такое мнение озвучил российский правозащитник Марк Фейгин, передает 24 канал.

"То есть, если украинская армия, получив поддержку от коллективного Запада (оружие и разведданные) в какой-то момент переломит ситуацию, там (в России, – ред. ) уже не помогут хоть 10 мобилизаций. Времени для этого не будет", – считает правозащитник.

Фейгин добавил, что у Путина останется еще опция применения тактического ядерного оружия.

"Однако сдерживание теперь обеспечивается персонально, а не коллективно. То есть Путин, имея намерение применить ядерное оружие, ставит под угрозу себя – не Россию, не народ, не города-миллионники, а себя лично", - считает правозащитник.

По его словам, Путин не может гарантировать, что никто не проберется в его бункер. Вероятно, у американцев и европейцев уже есть план на случай риска применения ядерного оружия.

"Возможно, его даже донесли Путину. Публично не заявляют, а лично могут передавать. При этом через таких людей, которым он поверит", – отметил Фейгин.

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Как сообщал Главред, ранее бывший министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что если Путин решится на применение ядерного оружия, то для него это может закончиться летальным исходом. И хотя Путин, вероятно, сидит в бункере, западные спецслужбы знают место расположения этого убежища.

Когда закончится война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Тем временем у Путина продлили сроки "спецоперации". По данным украинской разведки, Россия планирует закончить войну в Украине не раньше сентября 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов. По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая "может длиться месяцы или даже годы".

В свою очередь, военный эксперт Сергей Грабский считает, что вторая фаза наступления российских войск продлится еще неделю или дней десять. После этого интенсивность боевых действий снизится.

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