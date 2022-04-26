В бункере царит страх и паранойя: генералы "продают" Путину лишь будущие победы - Арестович

В бункер к Путину, видимо, нельзя приходить с плохими новостями, предположил Арестович / Reuters

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который ранее не исключил, что в РФ началась партизанская война, считает, что российские генералы боятся докладывать кремлевскому диктатору Владимиру Путину плохие новости о войне в Украине.

"Путин категорически запретил докладывать о неуспехах. Ему докладывают только об успехах, о будущих успехах. Это самый худший вид, о которых может докладывать начальство", – сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, в военно-политическом руководстве страны-агрессора настолько утрачено управление, что Путину вынуждены "продавать будущие победы".

"Это катастрофа, так нельзя планировать. Видимо, в бункере царит такая паранойя, что нельзя вообще прийти с плохой новостью. Это означает или дикий страх, или невозможность просчитать позицию. То ли там репрессии прошли, то ли обещаны репрессии", – предположил Арестович.

Читайте такжеСпецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин - АваковКак сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

Арестович уверен, что по итогам войны в Украине Донецк и Луганск перейдут под контроль Киева.

В свою очередь, медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что приближается провал российской армии во второй фазе войны в Украине. По его словам, если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель, то российские войска начнут отступать.

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