УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Провал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов

25 апреля 2022, 07:15

Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель в сторону РФ, это можно считать провалом для Кремля во второй фазе войны в Украине.

война, Бородянка, флаг Украины
Российские войска начнут отступать через 2-3 недели, считает Грозев / Фото УНИАН

Медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что приближается провал российской армии во второй фазе войны в Украине.

"Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель в сторону завоевания россией новых территорий, или они будут минимально тактическими, это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине", – сказал журналист-расследователь в эфире Украина 24.

Грозев считает, что в этом случае через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении.

"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому российские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие день-два", – считает журналист.

Грозев также согласился с мнением, которое озвучил президент Украины Владимир Зеленский, что даже если битва за Мариуполь будет проиграна во время второй волны наступления оккупанта на Востоке Украины, это не конечный ее результат.

По мнению медиаэксперта, причина, по которой Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя – это отсутствие необходимого количества оружия, а отнюдь не отсутствие армии или мотивации.

"Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через две-три недели", – считает Христо Грозев.

По его словам, определяющим остается наличие в Украине качественной высокоточной артиллерии и ракет, которые уже едут к нам.

"Не стоит смотреть ситуацию сегодня и завтра. Следует посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду", – убежден Грозев.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

Другие новости:

viber
война в Украине бои в Мариуполе новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от бедыПриметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от беды 4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше Самые вкусные салаты на Пасху 2022: 3 рецепта, от которых невозможно отказатьсяСамые вкусные салаты на Пасху 2022: 3 рецепта, от которых невозможно отказаться Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахЗеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвах Россия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 маяРоссия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 мая
Поддержите Главред

Последние новости

07:15

Провал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов

06:34

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушитьВидео

06:29

Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиноймнение

04:50

Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогнозВидео

04:20

Жуткая вода и животные: врач поведал, почему еще опасно возвращаться в Ирпень

Реклама
03:40

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиВидео

03:08

Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины

02:37

Военный эксперт рассказал, какие проблемы у России с наступлением на ДонбассеВидео

02:07

Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войныВидео

01:31

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

00:51

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:50

Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

00:36

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые деталиВидео

00:11

Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

00:06

"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборахВидео

00:03

Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаВидео

24 апреля, воскресенье
23:44

Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дниВидео

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

Реклама
22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

Реклама
19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

18:42

Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"Видео

18:37

Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитницаВидео

18:07

Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для Россиимнение

17:59

Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять