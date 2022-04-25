Провал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов

Российские войска начнут отступать через 2-3 недели, считает Грозев / Фото УНИАН

Медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что приближается провал российской армии во второй фазе войны в Украине.

"Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель в сторону завоевания россией новых территорий, или они будут минимально тактическими, это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине", – сказал журналист-расследователь в эфире Украина 24.

Грозев считает, что в этом случае через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении.

"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому российские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие день-два", – считает журналист.

Грозев также согласился с мнением, которое озвучил президент Украины Владимир Зеленский, что даже если битва за Мариуполь будет проиграна во время второй волны наступления оккупанта на Востоке Украины, это не конечный ее результат.

По мнению медиаэксперта, причина, по которой Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя – это отсутствие необходимого количества оружия, а отнюдь не отсутствие армии или мотивации.

"Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через две-три недели", – считает Христо Грозев.

По его словам, определяющим остается наличие в Украине качественной высокоточной артиллерии и ракет, которые уже едут к нам.

"Не стоит смотреть ситуацию сегодня и завтра. Следует посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду", – убежден Грозев.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

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