Арестович / УНИАН / Викимедиа

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дни.

По словам Арестовича, россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте ожидается вероятное усиление давления на украинские позиции.

"На фронте следует ожидать усиления давления на наши позиции с попыткой хоть как - то достичь целей операций, которые от них требует политическое руководство", - заявил Арестович, передает 24 канал.

Речь идет о выходе на пределы Луганской и Донецкой областей. По мнению советника главы Офиса Президента, им этого не удастся даже несмотря на усиление давления.

Как пояснил Арестович, украинской стороне поступает военная помощь от Запада. Поэтому он пока дает оптимистичные прогнозы и уверен, что Вооруженные Силы Украины дадут отпор врагу.

Читайте такжеУ Украины есть лишь два выхода: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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