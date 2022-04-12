"Сможем гнать их по России": Гармаш объяснил, почему важна победа над Путиным в битве за Донбасс

Украине "не нужно идти до Москвы", считает Гармаш / Коллаж УНИАН, Радио Свобода

Если путинская армия проиграет в новой военной операции, которая планируется на Донбассе, то Украина сможет диктовать России свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности западных партнеров, если такие гарантии возможны.

Такое мнение озвучил в интервью Obozrevatel представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России", - сказал он.

"Хотя лично я думаю, что, пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет. Поэтому нам желательно, как это ни страшно звучит, гнать их не просто до наших границ, а за границы, чтобы их население тоже почувствовало, что такое война и больше ее не захотело. Вот тогда это будет главной гарантией нашей безопасности", - считает Гармаш.

По его словам, Украине "не нужно идти до Москвы". Ведь в этом случае может возникнуть угроза применения ядерного оружия, а наша страна будет выглядеть как агрессор.

"Просто наносить удары по военной инфраструктуре, по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам – это нужно делать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этого сделать, потому что наши западные партнеры очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории", - отметил Гармаш.

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Как сообщал Главред, 10 апреля в Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии.

Также Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Американские военные аналитики считают, что российские оккупанты могут начать атаку на Днепр через захваченный Изюм Харьковской области. Новая атака может быть стратегической целью в контексте борьбы за Донбасс.

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