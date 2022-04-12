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РФ 6 раз за сутки получила "по зубам" на Донбассе: уничтожен самолет, 2 вертолета и горы техники

12 апреля 2022, 09:47

Очередные попытки оккупантов прорваться на Донбассе закончились для них полным фиаско.

РФ 6 раз за сутки получила "по зубам" на Донбассе: уничтожен самолет, 2 вертолета и горы техники / УНИАН

Оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, но ВСУ успешно отражают наступление врага.

Наши защитники за прошедшие сутки отбили 6 атак на Донбассе, сообщили в Сухопутных войсках Вооружённых сил Украины.

"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - говорится в сообщении.

Также группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

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Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что силовая операция по освобождению ВСУ Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской областей сейчас невозможно. Наступление на этих направлениях привело бы к очень большим потерям в рядах украинских войск.

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