У РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты США

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У российских оккупантов в ближайшее время не будет достаточных ресурсов для организации успешного наступления на Донбассе.

Как говорят аналитики американского Институт исследования войны, в течение следующих нескольких месяцев российским войскам будет трудно найти достаточный ресурс, чтобы добиться успеха на Донбассе, сообщает CNN.

Эксперты уверены, что в течение следующих нескольких месяцев российским военным будет сложно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе.

"Россия, вероятно, продолжит бросать сильно поврежденные и частично перегруппированные подразделения в наступление по частям, что принесет ограниченную пользу при очень высокой цене", - говорят аналитики.

Они обратили внимание на то, что большие силі оккупантов пострадали в боях с ВСУ, особенно в Киевской области и северных областях Украины.

При этом из 120 батальонных тактических групп, размещенных ранее вокруг Украины, около четверти этих сил "фактически небоеспособны" после больших потерь и уничтожения их техники.

В ISW добавили, что не следует считать, что ближайшие дни будут легкими для ВСУ. По мнению экспертов, армия РФ может добиться определенных успехов и взять под контроль значительные части Донецкой и Луганской областей.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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