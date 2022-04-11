У РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты США

Военным РФ будет сложно собрать боеспособную силу для операции на Донбассе.
У российских оккупантов в ближайшее время не будет достаточных ресурсов для организации успешного наступления на Донбассе.
Как говорят аналитики американского Институт исследования войны, в течение следующих нескольких месяцев российским войскам будет трудно найти достаточный ресурс, чтобы добиться успеха на Донбассе, сообщает CNN.
Эксперты уверены, что в течение следующих нескольких месяцев российским военным будет сложно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе.
"Россия, вероятно, продолжит бросать сильно поврежденные и частично перегруппированные подразделения в наступление по частям, что принесет ограниченную пользу при очень высокой цене", - говорят аналитики.
Они обратили внимание на то, что большие силі оккупантов пострадали в боях с ВСУ, особенно в Киевской области и северных областях Украины.
При этом из 120 батальонных тактических групп, размещенных ранее вокруг Украины, около четверти этих сил "фактически небоеспособны" после больших потерь и уничтожения их техники.
В ISW добавили, что не следует считать, что ближайшие дни будут легкими для ВСУ. По мнению экспертов, армия РФ может добиться определенных успехов и взять под контроль значительные части Донецкой и Луганской областей.
Читайте такжеАтака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФ
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте еще:
- НАТО хочет сделать Украину "неудобоваримой для РФ", чтобы Путин не смог снова напасть - NYT
- Системы ПВО, противотанковое и тяжелое оружие: сегодня НАТО обсудит поставки военной помощи Украине
- НАТО не будет предоставлять оружие Украине – Кулеба