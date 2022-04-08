Украина готова говорить с РФ в Турции: вопросы безопасности, Крыма и Донбасса не решены – СМИ

Украина и Россия не согласовали текст договора о прекращении войны - турецкий чиновник / Reuters

Переговорный процесс Украины и России остановился после ситуации в Буче, но стороны готовы говорить. Делегации далеки от согласования договора о прекращении военных действий. Есть ряд вопросов, которые не решены. Среди них гарантии безопасности, а также статус оккупированных Крыма и Донбасса.

Как сообщает Alarabiya News, об этом сообщил турецкий чиновник в пятницу, 8 апреля. По его словам, Киев и Москва готовы к переговорам, но о соглашении речи не идет.Читайте такжеУкраина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войне

"И Россия, и Украина готовы вести переговоры в Турции, но они далеки от согласования совместного текста", - сказал он.

Кроме того, как говорит чиновник, есть ряд "нерешенных вопросов", среди которых статус Донбасса, Крыма и гарантии безопасности.

Также он подчеркнул, что дата следующего раунда переговоров сторон пока не определена.

Преступления армии РФ в Буче

Оккупанты России в марте захватили город Буча в Киевской области. Мэр города Анатолий Федорук 31 марта заявил, что силы обороны Украины выгнали всех оккупантов из Бучи.

Когда россияне отступали, они заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки.

Войска врага творили зверства в Буче. Насиловали и убивали мирных украинцев. Во время захвата города убили сотни гражданских лиц. Тела людей лежали на улицах города. На многих телах были белые повязки. Некоторых людей расстреляли со связанными руками. Среди убитых и замученных мужчины, женщины, дети.

В братской могиле в Буче похоронили 280 местных жителей. Мэр Бучи Федорук заявил, что некоторым погибшим было по 14 лет.

Москва утверждает, что убийства мирных жителей якобы случились после того, как с Киевщины были выведены российские войска.

Однако спутниковые снимки компании Maxar Technologies показали, что тела погибших на улицах Бучи начали появляться еще в середине марта, когда город был захвачен оккупантами.

Переговоры Украины и России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы не прекращаются. Но после зверств в Буче эмоциональный фон изменился. Общество теперь негативно относится к любой переговорной концепции, которая относится к РФ. Но Киев вынужден продолжать говорить с Россией.

Подоляк сказал, что сейчас нет конкретных сроков новой встречи делегаций Киева и Москвы. Переговорный процесс зависит от ситуации на фронтах. ВСУ обеспечивают украинской стороне уверенную позицию в диалоге.

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