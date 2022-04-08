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Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл детали

8 апреля 2022, 12:16

Украинское общество сейчас с большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ. Но переговоры нужны для решения гуманитарных вопросов.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал переговоры Украины и России / ОПУ

Переговоры делегаций Украины и России о завершении войны идут постоянно. После того как стало известно о зверствах российских оккупантов в Буче, есть некоторое изменение переговорного фона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ. Российскую Федерацию в мире все больше не воспринимают как цивилизованное государство, которое живет по правилам цивилизации", – сказал Подоляк.

Он уточнил, что переговорный процесс идет постоянно. Есть встречи, когда делегации напрямую между собой встречаются, подводятся какие-то промежуточные итоги. А есть постоянный онлайн процесс, в котором участвуют рабочие группы – дипломатическая, юридическая, военная.

Подоляк уточнил, что для Украины очень важен переговорный процесс, поскольку он дает возможность заключить такое формульное соглашение в рамках предложенного президентом Зеленским механизма, когда Украина не только будет тет-а-тет разговаривать с Россией о войне и мире, но будет это делать в присутствии других влиятельных государств. Этот процесс позволяет определить базовые параметры формульного документа о гарантиях безопасности.

Подоляк также подчеркнул важность продолжения переговорного процесса и в будущем, поскольку он позволяет решать гуманитарные вопросы.

"Президент не раз уже говорил, что переговорный процесс должен идти в любом случае, потому что он все же позволяет решать вопросы гуманитарных коридоров, обмена пленных. То есть, чтобы попытаться в рамках переговорного процесса вернуть Россию в адекватное состояние с точки зрения правил и обычаев ведения войны", – отметил советник главы ОП.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

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