Бучанская резня: мэр рассказал, что 90% погибших были застрелены

Мэр рассказал, что 90% погибших были застрелены/ УНИАН

Практически у 90% погибших мирных жителей Бучи на Киевщине обнаружены пулевые поражения, а не осколочные.

Об этом рассказал мэр города Анатолий Федорук в интервью DW. Он отметил, что по состоянию на вечер среды, 6 апреля, было 320 погибших гражданских. Однако это число растет с каждым днем.

"Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где была возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях ежедневно находим новые тела", – рассказал мэр Бучи.

По словам мэра, в городе обнаружили три места массовых захоронений убитых оккупантами мирных жителей.

"В Буче обнаружено три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще – улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Лучистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями", – отметил Федорук.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области от оккупантов выплыли на поверхность зверства, которые российские захватчики совершали с мирными жителями в разных городах и селах.

Только в Буче на Киевщине орки убили сотни мирных жителей, многих пытали. Много тел погибших просто лежали на улицах города, пока населенный пункт не освободили. Часть тел оккупанты сбрасывали в братские могилы. Также были найдены тела женщин и детей с признаками изнасилования.

Позже украинские журналисты смогли идентифицировать и обнародовали имена части российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче. Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России.

При этом позже стало известно, что российских военных, устроивших геноцид украинцев в Буче, совершавших массовые убийства и пытки мирного населения, снова возвращают в Украину. Речь идет о 64-ю мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.

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