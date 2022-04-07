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Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю матери

7 апреля 2022, 07:25

Фотография руки Ирины с красным маникюром облетела весь мир. И именно по этому снимку ее семья узнала, что мама больше не вернется домой.

Ирина из Бучи
Ирина из Бучи погибла от рук российских оккупантов / Коллаж Instagram, Olga Wilson ​

Украинка Ирина из села Михайловка-Рубежовка стала жертвой российской оккупации и символом Бучи - фотография ее руки с красным маникюром облетела весь мир. И именно по этому снимку ее семья узнала, что мама больше не вернется домой. У женщины остались двое дочерей и муж. В апреле ей должно было исполниться 53.

Женщину расстреляли, когда она возвращалась домой через Бучу. Ирина работала в Эпицентре в Киеве на Берковецкой. Она пробыла там неделю войны, так как думала, что в торговом центре будет безопасно. Когда начались обстрелы, женщина решила, что поедет домой, потому что дома есть погреб, в котором можно спрятаться. Ирина села на велосипед 5 марта - тогда оккупанты начали наступление на Ирпень, рассказала ТСН дочь погибшей Надежда.

Женщине удалось добраться до центра Ирпеня. Она позвонила дочерям и сообщила, что едет домой. Ехать оставалось всего лишь 15 минут.

"Мы пытались ее отговорить и просили, чтобы она поехала в сторону вокзала и искала эвакуацию. Но она только сказала младшей сестре: "Все, дочка, мама любит тебя, давай, потому что мне тяжело крутить педали". И через час у нас с ней уже не было связи", — вспоминает Надежда.

Дочери Ирины надеялись, что мама доехала домой, но не выходит на связь, потому что в селе ее просто нет.

На следующий семья Ирины увидела пост в Facebook, в котором военный рассказал, что через КП Украинск проезжала женщина, и она попала под обстрел.

Семья Ирины хотела забрать тело, но им сказали, что добраться туда нельзя. Почти целый месяц родные Ирины надеялись, что она жива и попала в больницу. Но 1 апреля - в день ее рождения - появилось видео. На кадрах - Ирина лежит мертвая с велосипедом.

"Там не было видно лица, но были видны брюки, в которых она ушла на работу. Также был виден этот разлетевшийся по всему миру маникюр. Она делала его два месяца подряд", — рассказала дочь Ирины.

красный маникюр, рука, Буча
Фото, которое облетело весь мир и стало символом Бучи

К слову, американское издание The New York Times опубликовало видео, на котором российские оккупанты из бронемашины выстрелили в человека на велосипеде во время оккупации Бучи. Вероятно, этим человеком на велосипеде и могла быть Ирина.

Через несколько недель после того, как город был освобожден, тело человека в гражданской одежде возле велосипеда было найдено точно в этом месте. На этом кадре Надежда узнала свою маму.

Ирина, Буча
Ирине оставалось ехать до дома лишь 15 минут. Но ее убили оккупанты

Семья погибшей до сих пор не может забрать тело. Сначала нужно провести экспертизу, чтобы весь мир поверил в то, что Ирину убили российские военные.

Дочь Ирины написала в Instagram трогательный пост о маме. Девушка говорит, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

"Сегодня ровно месяц с того дня, как мама больше не напишет мне: "Как дела у маминой мышки?". А после того, как я не буду отвечать больше минуты, позвонит и спросит, не обидел ли меня кто-то. "Кто меня может обидеть, все же тебя знают", – ответила бы я", - написала дочь погибшей.

"Кто-то думает, что там лежит актриса, а для меня это живая картинка, которая снова и снова встает у меня в голове. Война пришла не только в мою страну. Она пришла в мой дом и забрала, нет, точнее украла, мою вселенную", – написала девушка.

Как сообщал Главред, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

В одном из домов в Буче украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную.

Житель Бучи под Киевом рассказал, как издевались российские оккупанты над мирными жителями в городе. Мужчина оказался в плену захватчиков, и его, как и других мужчин, жестоко пытали.

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